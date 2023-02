Prostovoljci civilne zaščite iz občin Caneva, Budoia in Aviano so na poziv gasilcev iz Pordenona sodelovali pri gašenju požara nad Avianom na cesti za Piancavallo, kjer je zagorelo v gozdu.

Na delu so bili gasilci iz Pordenona, potrebno pa je bilo tudi posredovanje helikopterja. Prisotni so bili med drugim tudi gozdarski policisti in karabinjerji.