Zagorelo pri Bardu, gasil tudi helikopter

Včeraj (v sredo) malo pred 22. uro je zagorelo na območju gore Postovčič pri Bardu na Videmskem. Ogenj je najverjetneje zanetila strela. Dež, ki je padel ponoči, je skorajda pogasil ogenj, v jutranjih urah pa je bilo še aktivnih nekaj pogorišč. Osebje gozdarske policije iz Čente si je danes zjutraj ogledalo območje in zaprosilo za helikoptersko pomoč. Prostovoljci civilne zaščite so namestili bazen, v katerem je helikopter civilne zaščite zajemal vodo in z njo šestnajstkrat zalil požarišče, pripadniki gozdarske policije pa so na tleh ročno pogasili še zadnja žarišča. Skupaj je zagorelo približno petdeset kvadratnih metrov gozdne površine, kjer v glavnem rase črni bor.