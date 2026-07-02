Zavračajo očitke o krčenju slovenščine

»Čedajska banka je in bo še naprej delovala kot finančna institucija, ki ima v sebi tudi del slovenske tradicije,« zagotavlja Lidia Glavina, članica upravnega odbora Civibank in predstavnica slovenskih delničarjev v njem. Tako se je odzvala na vprašanja Primorskega dnevnika po opozorilu pokrajinskega predsednika SKGZ za Goriško Marina Marsiča, da naj bi se v goriški poslovalnici banke na Verdijevem korzu zmanjševala možnost uporabe slovenskega jezika.

Marsič je v svojem tiskovnem sporočilu javno vprašal vodstvo Civibank/Sparkasse, kakšna je politika banke glede zagotavljanja storitev v slovenskem jeziku v Gorici. Kot je zapisal, se je nanj obrnilo več strank, ki opažajo, da se v omenjeni poslovalnici postopoma krči prisotnost slovensko govorečega osebja.

Glavina poudarja, da v Čedajski banki gojijo »vključujoč in spoštljiv« odnos do slovenske manjšine. Ob tem navaja nekaj dejstev, ki po njenem mnenju najbolje opisujejo odnos banke do slovenske skupnosti. V poslovalnici na Verdijevem korzu je po njenih navedbah trenutno zaposlenih dvanajst ljudi, vključno s sodelavci za korporativno in zasebno bančništvo, od katerih jih osem tekoče govori slovensko. Število zaposlenih so v zadnjem času nekoliko povečali, »da lahko kot bančna institucija našim komitentom nudimo boljše storitve«, pojasnjuje.

Iskali so tudi zunaj banke

Glavina poudarja tudi, da so pospešeno iskali kader, ki bi obvladoval slovenski jezik, tako med zaposlenimi kot zunaj banke. »Žal nam ga kljub naporom ni uspelo najti in smo se zato odločili za edino možno varianto, da ne bi oškodovali potreb našega poslovanja,« pravi. Ob tem zagotavlja, da lahko v goriški poslovalnici vsakdo »z malo potrpljenja vedno najde nekoga, ki mu bo pomagal v slovenskem jeziku«.

Glavina ob tem opozarja, da slovenščina v banki ni omejena le na osebni stik s strankami. »Na vseh naših bankomatih lahko uporabljate slovenski jezik,« poudarja. Obenem izpostavlja, da Civibank tudi finančno podpira športne in druge aktivnosti slovenskih organizacij. Lani so med drugim podprli Kulturni dom Gorica, AŠD Olympia, Slovenski konzulat ob praznovanju dneva državnosti, Pro loco Nadiške doline in Kulturno zadrugo Maja.

»Tudi letos nadaljujemo s takimi projekti in bomo tudi v prihodnje, skladno z našo vključujočo bančno politiko, z veseljem prisluhnili pobudam, ki bodo krepile našo prisotnost na lokalnem območju tudi med Slovenci v zamejstvu,« napoveduje Glavina. Predstavnica Civibank spominja tudi na nedavni dogodek v naselju Portopiccolo, ki ga je Kmečka zveza organizirala v sodelovanju z LAS Kras in Civibank.

Takšne pobude so po njenih besedah del širše strategije, usmerjene v lokalni gospodarski razvoj, vzpostavljanje odnosov in »valorizacijo sinergij med kulturo, podjetništvom in skupnostjo«. Ukrepi, dodaja, pričajo o stalni volji banke, da spremlja in podpira pobude, ki spodbujajo kulturo, šport in socialno povezanost, »s polnim spoštovanjem jezikovnih in kulturnih posebnosti slovenske skupnosti«.

Lidia Glavina ob koncu še poudarja, da se obenem »CiviBank umešča v širšo vizijo podpore razvoju ozemlja« z namenom, da združi kompetence, projekte in pobude ter prispeva k trajnostni in participativni rasti lokalnih skupnosti. Ob tem dodaja, da so njena vrata »vedno odprta za dobre predloge in konstruktivno debato«.