Želijo si čezmejnih stikov

Goriška zbornica inženirjev, ki šteje 360 članov, je obnovila svoje vodstvo. V vlogi predsednika je bil na torkovi seji potrjen Alberto Pich, ostali člani sveta pa so Eros Allone (tajnik), Renato Mattiussi (blagajnik), Alberto Mario Landri (sekcija B) ter Claudio Bensa, Gianpaolo Cocco, Silvia Furlan, Matej Klanjšček in Sara Leonardi. Mandat novega vodstva bo trajal štiri leta.

Inženir elektronike Alberto Pich (letnik 1958) je na predsedniškem mestu februarja lani nasledil Pietra Zandegiacoma Rizioja. Zbornica se je takrat že aktivno vključevala v projekt GO! 2025, in sicer z organizacijo čezmejne potujoče razstave »Reka Soča in njeni mostovi. Zgodovina, tehnika, arhitektura, okolje in pokrajina«. Razstava je bila na ogled na različnih prizoriščih na obeh straneh meje. Goriška zbornica inženirjev jo je pripravila v sodelovanju z novogoriškim inženirjem in strokovnjakom za mostove Gorazdom Humarjem ter Inženirsko zbornico Slovenije. K nastanku približno 40 razstavnih panelov, ki prikazujejo načrtovanje, gradnjo, značilnosti in zgodbo 23 mostov, je prispevalo več kot 30 strokovnjakov z obeh strani meje. Prejšnji teden so projekt zaključili s predstavitvijo knjige, ki je izšla v italijanščini, slovenščini in angleščini.

»Čezmejno sodelovanje, ki smo ga v zadnjih letih spletli s kolegi iz Slovenije, je bilo plodno. Pravzaprav si upam trditi, da je preseglo pričakovanja. Po tej poti želimo tudi nadaljevati,« je za Primorski dnevnik povedal Alberto Pich in dodal, da je za navezavo stikov z Ljubljano zaslužen Matej Klanjšček. »S slovenskimi kolegi, kot sta Gorazd Humar in Peter Kante, bomo skušali najti še druge stične točke. Osebno bi si želel še nadaljnjega sodelovanja na področjih, kot sta Soča in goriško somestje,« nam je zaupal Pich.

Po njegovih besedah želi goriška zbornica inženirjev pridobiti vidnejšo vlogo v Gorici in širše. »Želimo dati svoj doprinos. S tečaji in drugimi storitvami nameravamo podpreti člane, v pomoč pa smo lahko tudi javni upravi oziroma odgovornim osebam za projekt pri javnih naročilih, t. i. RUP-om,« je povedal Pich in izpostavil, da je med cilji tudi povečanje števila vpisanih v zbornico. »Trenutno ima zbornica na Goriškem 360 članov, kar je manj kot v preteklosti, ko nas je bilo skoraj 450. Generacijske zamenjave namreč ni: pomislite, da se v Italiji od 13.000 do 14.000 diplomantov, ki letno dokončajo študij inženirstva na italijanskih univerzah, le približno devet odstotkov vpiše v zbornico. Ostali se za vpis, pred katerim je treba opraviti izpit, ne odločijo, saj pri številnih vrstah nalog to ni pogoj,« je razložil Alberto Pich.