Začenja se zahtevnejša faza obnove vipavske hitre ceste H4. Na današnji novinarski konferenci v prostorih Občine Vipava so predstavniki družbe DARS predstavili nadaljevanje obnove med razcepom Nanos in Vipavo, ki prehaja v glavno fazo. Zaradi tega bo od predvidoma 6. julija do sredine novembra 2026 za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste od priključka Vipava do razcepa Nanos, kjer se promet razcepi proti Ljubljani in Kopru.

Trenutno promet na treh krajših odsekih poteka dvosmerno po polovici hitre ceste. Zaradi prehoda v novo fazo del in vzpostavitve nove začasne prometne ureditve bo hitra cesta H4 med razcepom Nanos in priključkom Vipava od sobote, 4. julija, od 5. ure do predvidoma ponedeljka, 6. julija, do 5. ure popolnoma zaprta.

Po vzpostavitvi nove faze del bo od predvidoma 6. julija do sredine novembra 2026 veljala naslednja prometna ureditev: v smeri proti Novi Gorici (oz. Italiji) bo promet po hitri cesti H4 voden po enem pasu med razcepom Nanos in priključkom Vipava, v smeri MMP Vrtojbe, dovoljen bo za vse skupine vozil. Iz smeri Nove Gorice oz. Italije pa bo promet med priključkom Vipava in razcepom Nanos, v smeri LJ/KP za vse skupine vozil voden po vzporedni državni cesti med priključkom Vipava in priključkom Razdrto, razen za tovorni promet največje dovoljene mase nad 3,5t v tranzitu (iz smeri Italije), ki bo že v Italiji preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Policija bo na priključku Šempeter pri Gorici obračala tranzitna tovorna vozila, ki bodo pripeljala na mejni prehod Vrtojba oziroma na hitro cesto H4.

Projekt vključuje preplastitev in obnovo vozišča, sanacijo viaduktov in gradnjo protivetrne zaščite. V lanski gradbeni sezoni je bila zaključena obnova smernega vozišča proti Novi Gorici in postavljena protivetrna zaščita, letos pa bodo dela zaključena še na smernem vozišču proti razcepu Nanos. Predviden zaključek del je sredi novembra 2026.