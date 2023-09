Gasilci iz Čedada so včeraj zvečer ob 21.15 posredovali v zaselku Ipplis na območju občine Premariacco na Videmskem, kjer je zagorelo v pritličju dvonadstropne hiše. S hitro intervencijo in pravočasnim gašenjem so preprečili, da bi se ogenj iz sobe, kjer se je vnel požar, razširil še na ostale hišne prostore. Po pogasitvi požara so bonificirali omenjeno sobo in zavarovali celotno stanovanje. Preverili so med drugim prisotnost ogljikovega monoksida v zraku. Ena oseba, ki je pred prihodom gasilcev poskusila pogasiti požar, je poiskala pomoč pri zdravstvenem osebju zaradi vdihavanja dima. Vzroke požara še preiskujejo.