Zagrabil jo je za lase in jo vlekel

Karabinjerji iz Čedada so včeraj aretirali 33-letnega domačina zaradi upiranja javni osebi. Moški, ki je bilo močno vznemirjen, je v bližini svojega stanovanja na cesti s pestjo udaril v okno avtomobila, nato je napadel 29-letno domačinko, ki se je sprehajala in jo zagrabil za lase ter jo vlekel. Ženska je uspela pobegniti in je v šoku poklicala na interventno telefonsko številko 112. Na kraj so prihiteli karabinjerji, ki so ji pomagali, nato so se pognali za napadalcem. Ko so ga dosegli, jih je prav tako napadel ter nameraval ugrizniti. Uspeli so ga ustaviti, pri čemer so ugotovili, da ima pri sebi amfetamin. Moškega, ki je bil še vedno v močnem stanju vznemirjenosti, so prepeljali na urgenco videmske bolnišnice, kamor so ga sprejeli na opazovanje.