Zakaj hrana ni tako zdrava, kot nam jo prodajajo

»Bogato z vitamini.« »Vir kalcija.« »Krepi imunski sistem.« S takšnimi reklamnimi triki proizvajalci spodbujajo potrošnike k nakupu njihovih izdelkov. Žal gre prepogosto le za reklamne trike, katerih cilj je prepričati potrošnike, da so izdelki bolj »zdravi«, kot so v resnici, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC so pripravili akcijo, s katero želijo opozoriti Evropsko komisijo, da je po 16 letih čakanja čas za uvedbo prehranskih profilov živil. V okviru akcije so pregledali ponudbo živil pri štirih večjih slovenskih trgovcih. Primere so izbrali naključno, a so več pozornosti namenili izdelkom, ki nagovarjajo otroke. Ustreznost živil so vrednotili z modelom prehranskega profiliranja Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki živila razvršča v 18 kategorij in za vsako določa mejne vrednosti za maščobe, sladkor in/ali sol.

Čeprav prehranski profili živil niso novost in se že uporabljajo na različnih področjih, Evropska komisija še vedno ni določila enotnega profila, ki bi opredelil, ali neko živilo lahko ima prehransko ali zdravstveno trditev, so še pojasnili na zvezi. Tak profil bi lahko preprečil zavajajočo rabo trditev, ki živilom dajejo navidezen vtis boljše, »bolj zdrave« izbire, čeprav vsebujejo veliko energije, maščob, sladkorja in/ali soli.

Vsekakor pa ZVS svetuje, naj nas ne pritegne zgolj slogan na sprednji strani embalaže, ampak si oglejmo seznam sestavin in hranilno tabelo.