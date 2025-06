Zaključili prvo fazo prenove Kopališča Žusterna

Del Kopališča Žusterna se je ob začetku kopalne sezone pokazal v novi podobi. Mestna občina Koper je namreč v teh dneh zaključila prvo fazo prenove kopališča, vredno približno milijon evrov. Tlaki na prenovljenem delu so po novem dvignjeni za več kot 40 centimetrov, kar bo preprečilo poplavljanje morja.

V sklopu naložbe je izvajalec del, družba Grafist, med drugim obnovil bazen. Za poležavanje na soncu so namenili nove široke betonske klopi, oblečene v les, so sporočili z Mestne občine Koper. Za preoblačenje so na voljo novi garderobni prostori, za prhanje pa so namestili dodaten tuš.

Uredili bodo tudi nov otroški bazen

Ob morju so uredili še dodaten, tretji vhod v morje. Vsi vhodi pa odslej razpolagajo z novimi, širšimi stopnice. Za večjo oporo so sredi stopnic namestil tudi ograjo.

Takoj po poletni sezoni bo nadaljevala druga faza prenove kopališča, v okviru katere bo med drugim luč zagledal nov otroški bazen. V tretji in zadnji fazi je predvidena še prenova gostinskega lokala.