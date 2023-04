Zakotalil se je 15 metrov po strmem pobočju

Gorski reševalci iz Vidma, gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči med 23. in 3. uro posredovali na gori Faeit v občini Gumin, kjer se je poškodoval 50-letni pohodnik. Medtem ko je bil na vrhu gore s prijatelji na prostoru za piknik, se je oddaljil in preskočil skalo, pri čemer je zdrsnil in padel ter se zakotalil kakih 15 metrov po strmem pobočju.

Zdravstveno osebje, ki je peš prišlo na kraj v spremstvu gorskih reševalcev, mu je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč. Nato so ga naložili na nosilo in ga z vrvmi z gozdnega grebena potegnili na varno. Prenesli so ga do reševalnega vozila in ga nato prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga zaradi številnih poškodb sprejeli z rumeno triažno kodo.