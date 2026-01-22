Založnike časopisov skrbi krčenje financiranja

Pri Italijanski zvezi založnikov časopisov (FIEG) so izrazili nezadovoljstvo z ukrepi za podporo novinarskemu založništvu v sprejetem zakonu o letošnjem proračunu. Vlada namreč ni potrdila nekaterih podpor, na katere so založniki lahko računali v minulih letih, so opozorili in navedli, da so bile izpolnjene le nekatere izmed njihovih zahtev. Založniki opozarjajo, da je vlada Giorgie Meloni v zadnjih treh letih za založniški sektor namenila skoraj 50 odstotkov manj sredstev kot pa prejšnji dve vladi, ki sta bili na oblasti manj kot dve leti.

Posledice umetne inteligence

»Takšno krčenje financiranja bi lahko prisililo podjetja v zmanjšanje ponudbe vsebin, kar bi ogrozilo svobodo tiska, medijski pluralizem, delovna mesta in kakovost obveščanja,« poudarjajo. Pri FIEG zato pričakujejo, da bo med potrjevanjem t. i. uredbe Milleproroghe zagotovljenih več sredstev za časopisno založništvo.

Posebej jih skrbijo orodja umetne inteligence, kot sta AI Overviews in AI Mode: po oceni zveze FIEG ti predstavljajo neposredno konkurenco uredniškim vsebinam, ob tem tudi zmanjšujejo njihovo vidnost in s tem oglaševalske prihodke. To, navajajo, bi ogrozilo finančno vzdržnost in raznolikost medijev.