Zamolčani spomin na fašistična taborišča je zdaj manj »skrit«

Monografija s spomini na italijanska fašistična taborišča, ki je v slovenščini izšla z naslovom Užaljeno maščevanje, v italijanščini pa kot La memoria dimezzata, bo prevedena tudi v angleški, nemški in hrvaški jezik, je v italijanskem senatu pred dnevi naznanila zgodovinarka Marta Verginella, ki je skupaj z Otom Lutharjem in Urško Strle avtorica omenjene knjige. Ta razkriva pričevanja več kot petdesetih ljudi o internaciji v fašističnih taboriščih, za kar je decembra 2024 prejela nagrado Klio Zveze zgodovinskih društev Slovenije za najboljše zgodovinsko delo v letih 2022 in 2023.

Ponekod obeležja, drugod ne

K predstavitvi monografije v senatu je avtorico povabila senatorka Tatjana Rojc: ta je v uvodnem nagovoru citirala preroško knjižico Umberta Eca o večnem fašizmu, ki je danes še bolj aktualna kot leta 1995, ko je tekst nastal. Marta Verginella je med drugim dejala, da je bil obisk različnih krajev po Italiji, v Markah in Abrucih, kjer so delovala fašistična internacijska taborišča, zelo zanimiv, saj so odkrili, da ponekod obstajajo spominska obeležja o tem, spet drugje, denimo na otokih Tremiti, bi pa spomin na to, kar je tam počel fašizem, najraje zakrili. S poslušanjem pričevanj internirancev in internirank so odkrili, da so se njihove izkušnje v nekaterih pogledih močno razlikovale, s čimer so dobili kompleksno sliko o dogajanju v fašističnih taboriščih.

K besedi je Rojc povabila še dva zgodovinarja, to sta Guido Crainz in Costantino Di Sante. Oba sta se strinjala, da je delo o fašističnih taboriščih pomembno prispevalo k zapolnitvi vrzeli »načrtne pozabe« krutosti fašističnih taborišč.