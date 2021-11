Zanemarjanje pravil je delavce privedlo do protesta proti covidnemu potrdilu

»Na račun pristaniških delavcev je bilo v zadnjem mesecu izrečenih več nepravičnih in nepravilnih besed. V razgretem ozračju želimo pojasniti, zakaj je prišlo pred uvedbo covidnega potrdila na delovnem mestu do take reakcije,« je včeraj dopoldne predstavnik odbora tržaških pristaniških delavcev CLPT Sandi Volk uvedel srečanje z novinarji, na katerem je s predsednikom Sebastianom Grisonom preletel dejavnosti odbora od začetka pandemije do danes, pred tem pa dejal, da odbor podpira Stefana Puzzerja, nekdanjega predstavnika omenjenega odbora. Takoj je poudaril, da spada v skupino cepljenih državljanov, a da ne odobrava stališča italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in vlade, ki pripisuje ponovno širjenje okužb necepljenim. Prav tako nesprejemljive so po mnenju odbora nove omejitve, ki omejujejo prosto demonstriranje, in neko nedorečeno zastopstvo cepljenih državljanov.

»60 tisoč podpisnikov peticije Trst - odgovorno mesto je izraz mnenja neke elite, kateri bi bilo vredno prisluhniti, če bi podobno akcijo storili na začetku pandemije, marca lani, in podprli delavce ter povabili družbo k spoštovanju takratnih predpisov,« je dejal Volk in dodal, da želi vlada danes prenesti napake oz. posledice slabih odločitev na necepljene.

Predstavnika odbora sta nato predočila javnosti vse prošnje in zahteve, ki so jih od februarja 2020 naslovili institucijam, da bi na delovnem mestu imeli zagotovljeno proticovidno varnost. Nikoli ni bilo odziva. Covidno potrdilo je zato zanje nerazumljiva poteza po tolikem odlašanju.

»Gre za administrativno orodje, ne pa zdravstveno. Zahteva po zelenem potrdilu je po letu in pol zanemarjanja pravil nesprejemljiva. CLPT je ves čas prosil za spoštovanje predpisov,« je dejal Grison. Oba sta dodala, da pristaniški delavci nikakor nočejo odškodovati pristanišča.