Zanima jih le Tito, na Mussolinija so »pozabili«

Z odvzemom državnega odlikovanja Titu ne bo šlo vse zlahka, vsaj ne tako, kot si nadejajo predlagatelji. Desna sredina ima sicer v parlamentu takšno večino, da lahko odobri karkoli, opozicija pa bo med soočenjem v poslanski zbornici sprožila nekaj proceduralnih in tudi političnih vprašanj, ki znajo upočasniti postopek preklica priznanja. V levi sredini, ki je z izjemo Zveze levice in zelenih, v pristojni poslanski komisiji podprla predlog desnice, pravijo, da ne gre za obstrukcijo, temveč za potrebno poglobitev nekaterih zadev. Začenši s tem, kdo bo presodil, če je bil pokojni odlikovanec - v tem primeru Tito - takšen zločinec, da mu bi bilo treba posthumno odvzeti priznanje.

»Kdor omenja fašizem, mu desnica takoj očita, da zanika fojbe,« se je pritožil tržaški poslanec Gianni Cuperlo (Demokratska stranka). Nihče ne zanika fojb in vzrokov za množični odhod Italijanov iz Istre, zanikati odgovornosti fašizma pa se mu zdi nedopustno. Cuperlo se je znova ostro obregnil ob tržaškega župana Roberta Dipiazze zaradi njegovih »skrajno žaljivih besed« na bazovskem šohtu 10. februarja. Končno se je poslanec vprašal, kdaj bodo na desnici postavili pod vprašaj odlikovanja, častna meščanstva ter druga priznanja, ki so jih prejeli Benito Mussolini in drugi fašistični veljaki.

Medtem ko je tednik Mladina zakon prekrstil v »lex Tito«, je za Corriere della Sera to zakon »contra Titum«. V milanskem dnevniku se novinar Tommaso Labbate, podobno kot Cuperlo, sprašuje, če se bo desnica na oblasti sedaj z enako vnemo lotila Mussolinija in italijanskih vojnih zločincev, ki niso bili nikoli kaznovani.