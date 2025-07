Zanimiv, naporen, skratka uspešen raziskovalni tabor

V nedeljo se je sklenil uspešen Mladinski raziskovalni tabor (MRT) Benečija 2025, med katerim je skupina mladih raziskovalcev in raziskovalk s Tržaškega, Saržente v občini Špeter in Nove Gorice spoznavala življenjske razmere nekoč in danes v Benečiji.

Mladi so bili nastanjeni v Gorenjem Tarbiju, fokus pa je bil predvsem na vasi Mašera. MRT Benečija se je sicer začel že v četrtek, v petek so bila na vrsti predavanja, v soboto pa intervjuji z domačini, na katere jih je odlično pripravila Danila Zuljan Kumar (ZRC SAZU), ki jih je uvedla v metode kvalitativnega raziskovanja.

Marsikaj zanimivega o današnjem stanju v teh krajih so prav tako izvedeli že v petek, saj sta bili med predavatelji tudi Benedetta Trinco in Vida Rucli. Prva je med drugim lani za svojo magistrsko nalogo na temo turizma prejela nagrado Slorija in je na srečanju z udeleženci MRT-ja spregovorila prav o turističnem potencialu Benečije in o delovanju pisarne DMO Benečija, ki skrbi za povezovanje najrazličnejših vrst lokalne ponudbe in s tem tudi za spodbujanje turističnega razvoja v skladu s strategijo, ki so jo oblikovali na pobudo Inštituta za slovensko kulturo. Vida Rucli pa je spregovorila o vasi Topolovo kot primeru dobre prakse na področju revitalizacije prostora in predstavila predvsem delovanje kolektiva Robida ter nove načine življenja mladih v tej vasi.