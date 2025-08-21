Zapora hitre ceste H4 povzroča težave tudi pri Moščenicah

Na deželnem avtocestnem omrežju FJK je te dni gost promet. Gre predvsem za povratnike iz obmorskih letovišč v FJK in Venetu ter v obratni smeri iz Slovenije in Hrvaške, poročajo Autovie Alto Adriatico. Pri Moščenicah v smeri Benetk nastajajo zastoji, ki jih povzročajo tudi številni tovornjaki, ki prečkajo mejni prehod pri Fernetičih in nato po tržaškem Krasu vozijo do Moščenic. Nastale so kolone dolge do pet kilometrov. V ponedeljek so denimo pri Moščenicah proti Benetkam našteli 7235 tovornjakov, kar je 2344 več kot lani. Včeraj pa jih je bilo kar 3069 več kot lani, in sicer 6947, medtem ko so jih lani istega dne našteli 3878.

Danes zjutraj do 7. ure so zabeležili 650 tovornjakov več kot lani v istem času.

Pri tem velja poudariti, da so tovornjaki v ponedeljek odpeljali po tridnevnem mirovanju zaradi velikega šmarna.

Popoldne so uporabniki poročali o daljši koloni vozil, ki je od Sesljana segala do Moščenic in se le počasi pomikala.