Zaposlujejo in spet investirajo

Delničarji KB Delniške Družbe S.p.A. (nekdanje KB1909) so včeraj soglasno sprejeli sklep, da se v naslednje leto prenese dobiček poslovnega leta 2022 v višini 650.542 evrov. Bilanca je bila torej pozitivna, še bolj pomenljiva pa je zaradi tega, ker je družba 25. septembra lani prekinila postopek likvidacije in, kot je povedal predsednik njene uprave Boris Peric, začela spet redno poslovati. Na včerajšnji skupščini je sodelovalo 23 delničarjev za skupnih 79,45 odstotka kapitala, ki so med drugim sprejeli predlog nadzornega sveta, v imenu katerega je spregovoril njegov predsednik Aleksander Feri, da se za triletje 2023-2025 imenuje dosedanjo revizijsko družbo DF Audit iz Padove.

Večino podatkov v zvezi s poslovanjem v letu 2022 smo že objavili v včerajšnjem intervjuju s Pericem, naj pa spomnimo, da je bilanca bila petič zapored pozitivna, pred tem je družba po letu 2011 beležila le negativne rezultate, kar je privedlo tudi do stanja likvidacije. Plan prestrukturiranja obveznosti, ki poteka po 67. členu zakona o stečajnih postopkih, uvedli so ga leta 2017 in dejansko začeli uresničevati leta 2019, pa se nadaljuje, saj so ga lani podaljšali do konca leta 2024. Takrat naj bi se zadeve dokončno normalizirale, Peric pa napoveduje, da bi lahko tedaj družba KB imela okoli 130 zaposlenih, 11 milijonov kapitala in okoli 30 milijonov evrov prometa. Na skrb delničarjev, kakšen naj bo gospodarski plan po koncu »obdobja dezinvesticij«, je Peric še pojasnil, da bo predvidoma čez dve leti donosnost skupine okoli milijon evrov, zadolženost pa bo okoli dva milijona evrov, kar je Peric ocenil kot »obvladljivo«. Zmanjkali bodo sicer prihodki od najemnin, saj družba prodaja vse to, kar ni strateške narave. »Strateške bodo naložbe v odvisnih družbah,» je dejal Peric in napovedal, da nameravajo prodati vse nepremičnine razen sedeža in prostorov v ulicah Malta in Carducci (Gosposka ulica).