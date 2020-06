Zaprli avtocesto A4, nastala 9-kilometrska kolona

Avtocesta A4 je med Portogruarom in Latisano v smeri proti Trstu zaprta. Nastajajo daljši zastoji. Kolona vozil med San Stinom in in Portogruarom je ob 10.30 bila dolga devet kilometrov.

Zelo obilne padavine minulih dni so na omenjenem predelu, na območju, kjer potekajo dela za gradnjo tretjega voznega pasu, poškodovale cestišče, sporoča družba Autovie Venete, na 10-metrskem traktu se je dvignil asfalt. Popravilo je kompleksno in bo trajalo dalj časa, še sporočajo.

Vozniki, ki so iz Milana namenjeni v Trst, lahko zavijejo na avtocesto A27, ostalim pa svetujejo, naj avtocesto A4 zapustijo na ivzozih San Donà, Cessalto ali San Stino.