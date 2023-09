V noči na soboto bodo zaprli povezovalno rampo med avtocestama A28 in A4, sporoča družba Autostrade Alto Adriatico. Odsek med Portogruarom in Alvisopolijem bo zaradi gradnje podvoza na pokrajinski cesti št. 463 zaprt v petek, 8. septembra, med 20. in 22. uro. S petimi konvoji, dolgimi po 33 metrov, bodo namreč po avtocesti pripeljali pet nosilnih betonskih tramov, dolgih 27 metrov in težkih po 60 ton. Za namestitev bodo uporabili 400-tonski in 500-tonski žerjav.