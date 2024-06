Zaradi izsiljevanja prednosti sta se pretepla kar v krožišču

Koprski policisti so včeraj ob 17.25 posredovali v krožišču pri Bertokih, od koder so bili obveščeni, da se pretepata dva moška. Ugotovili so, da sta se zaradi izsiljevanja prednosti v krožišču ustavila in sprla 47-letni voznik tovornega vozila in 28-letni voznik avtomobila. Najprej je prvi izstopil iz kabine in pristopil k vozniku avtomobila. Prijel ga je za vrat in odrinil tako, da je 28-letnik padel na tla. Ta je nato vstal in voznika tovornjaka s pestjo udaril v usta. Obema so izrekli globo in izdali plačilni nalog.