Zaradi nesreče na jeklenici na Bovškem kazenska ovadba

Policija je zaključila kriminalistično preiskavo letošnje nesreče na Bovškem, v kateri se je med spustom po jeklenici poškodovalo več oseb, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Proti organizatorju, 50-letnem osumljencu, so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma povzročitve splošne nevarnosti.

Med spustom po jeklenici (zip line) med Krnico in Kaninom na Bovškem se je 23. avgusta zgodila nesreča. V njej sta bili dve mlajši osebi huje, ena odrasla oseba pa lažje poškodovani.

V preiskavi je policija ugotovila, da je spust po omenjeni jeklenici izvajala ena od gospodarskih družb, ki se ukvarja tudi s tovrstno športno dejavnostjo. Spusta se je poleg vodičev udeležila skupina oseb, v kateri sta bila dva otroka. Udeleženci spusta so se po jeklenici spuščali posamično.

Kasneje je vodnik v navezi pripel še tri udeležence spusta in se z njimi vred spustil po jeklenici. Po približno 100 metrih se je jeklenica zaradi prekomerne teže udeležencev podala do te mere, da je naveza zadela v vrh drevesa na trasi. Pri tem je bil otrok, državljan Madžarske, huje poškodovan, prav tako tudi drugi otrok iz Slovenije. 41-letna državljanka Nemčije je bila lažje poškodovana.

Po trku v drevo so nadaljevali spust do konca jeklenice, kjer so poškodovane osebe sneli z jeklenice in jim nudili prvo pomoč. Dve poškodovani osebi so nato s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, eni osebi pa so zdravniško pomoč nudili v šempetrski bolnišnici.

Policija je o nesreči obvestila pristojnega preiskovalnega sodnika in tožilstvo, prav tako so novogoriški kriminalisti pri preiskavi sodelovali s pristojno delovno inšpekcijsko službo. Predkazenski postopek je usmerjalo tožilstvo.