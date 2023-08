Ženska in deklica huje poškodovani na jeklenici nad Bovcem

Včeraj okoli 17. ure sta se na zipline progi nad Bovcem predvidoma huje poškodovali dve osebi, poročajo Primorske novice. Kot so za PN povedali na novogoriški policijski upravi, gre za 41-letno državljanko Nemčije in deklico z območja Ljubljane.

Policija je bila ob 17.19 obveščena o nesreči med spustom po jeklenici (zip line) na Bovškem, med Krnico in Kaninom, kjer so bile tri osebe poškodovane.

Po prvih zbranih podatkih se je nezgoda zgodila približno sto metrov od starta, kjer so udeleženci med spustom po jeklenici zadeli v vrh drevesa. Pri tem je bil deček, državljan Madžarske, predvidoma lažje poškodovan, deklica, državljanka Slovenije, in 41-letna državljanka Nemčije pa sta utrpeli predvidoma hude poškodbe.

Posredovali so tudi reševalci GRS Bovec in nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, ki so poškodovance oskrbeli. Hudo poškodovano deklico in žensko so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Dečka so najprej oskrbeli v Zdravstvenem domu Tolmin, nato pa so ga napotili na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policija je o nesreči obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policija še nadaljuje z dodatnim zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče.