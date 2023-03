Na avtocesti A4 sta na odseku med Cessaltom in San Stinom v smeri Trsta malo po 13.30 trčila tovornjaka, pri čemer je bila ena oseba poškodovana. Avtomobile izločajo pri San Donaju. Promet je upočasnjen in nastajajo zastoji.

Na kraju so policisti, gasilci, reševalci službe 118 in osebje družbe Autovie Venete. Zaprli so tudi uvozni rampi pri San Donaju in Cessaltu v smeri Trsta.