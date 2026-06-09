Zaradi prepovedanega pesticida je poginilo šest beloglavih jastrebov

Čeprav je karbofuran, škodljiv in zelo močan pesticid, v EU prepovedan od leta 2008, ga očitno kdo na skrivaj še vedno uporablja: potrditev za to je zastrupitev sedmih beloglavih jastrebov s to snovjo, zaradi katere jih je šest poginilo, enega pa so uspeli rešiti, so sporočili iz Naravnega rezervata pri jezeru Cornino, kjer negujejo te ptice. Vzrok smrti so pokazale analize, ki so jih opravili na dunajski veterinarski univerzi in münchenski Univerzi Ludwig Maximilian, s katerimi rezervat sodeluje.

Šest poginulih beloglavih jastrebov (Gyps fulvus) so našli v Avstriji, natančneje v Lesni dolini na avstrijskem Koroškem, eden med temi zagotovo prihaja iz omenjenega rezervata, še enega, prav tako gre za primerek iz parka pri jezeru Cornino, so v neki reki našli v kritičnem stanju, a je takojšnje ukrepanje strokovnjakov k sreči bilo uspešno. Okrevanje je bilo hitro in ptico so že ponovno vrnili v naravo, so sporočili iz rezervata.

Odkritje so v Avstriji označili kot najhujši primer zastrupitve ujed v zadnjih letih, dogodek so ostro obsodili pri organizacijah BirdLifeAustria, WWF in Vulture Conservation Foundation, kjer so obenem pozvali javnost k sodelovanju pri iskanju odgovornih za uporabo prepovedanega pesticida karbofurana.