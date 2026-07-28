Izgradnje namakalnega sistema bi se lotili ob koncu poletja

V naslednjem letu bodo Doberdobci predvidoma dobili vodo za namakanje kmetijskih površin. Sicer ni še znano, do kod bodo vodo pripeljali. Znano pa je, da jo bodo črpali v Soči v Zagraju. Od tod naj bi jo po prvotnih načrtih Konzorcij za bonifikacijo Julijske krajine pripeljal do območja med Doberdobom, Poljanami in Križado. Zaradi pomanjkanja sredstev pa se bo vodna napeljava ustavila prej. Z namakalnim sistemom se ukvarja občinska komisija, ki jo vodi doberdobski občinski svetnik Andrej Lakovič.

Začetek že pred šestimi leti

Korenine projekta namakalnega sistema segajo v leto 2020, pojasnjuje občinski svetnik Andrej Lakovič, ki projekt spremlja že od samega začetka. Takrat je kot predsednik zveze kmetovalcev CIA skupaj s Konzorcijem za bonifikacijo Julijske krajine pripravil projekt za izgradnjo namakalnega sistema. Za prvo fazo so uspeli pridobiti približno 830.000 evrov sredstev Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško, kasneje pa še dodatnih 600.000 evrov za nadaljnjo širitev omrežja.

Prvotni načrt je predvideval, da bi glavni vod pripeljali iz Zagraja vse do Doberdoba, da bi voda dosegla praktično vse kmetijske površine na območju med Doberdobom, Poljanami in Križado. Gre za približno 270 hektarjev potencialnih obdelovalnih površin, ki po Lakovičevih besedah danes ostajajo večinoma neizkoriščene ali zaraščene. Prav to območje predstavlja največjo razvojno priložnost za doberdobsko kmetijstvo. »To je edini del občine, ki nima posebnih naravovarstvenih omejitev. Drugod je skoraj vse zaščiteno bodisi v okviru Nature 2000 bodisi drugih varovanih območij. Prav zato želimo omogočiti razvoj kmetijstva tam, kjer je to mogoče,« poudarja Lakovič.

Že lani so na občini ustanovili dve komisiji. Ena spremlja projekt za izgradnjo namakalnega sistema, druga pa pripravlja spremembe prostorskega načrta, ki bo moral omogočiti nadaljnji razvoj kmetijskih površin in napeljavo vode za namakanje. Obema komisijama predseduje prav Lakovič.

Cene so se znatno dvignile

V zadnjem letu je projekt dosegel pomemben mejnik. Februarja letos je Konzorcij za bonifikacijo objavil razpis za izvedbo del in izbral izvajalca. Po zaključku vseh upravnih postopkov naj bi gradnja stekla proti koncu letošnjega poletja. Medtem pa je projekt naletel na težavo, ki je zaznamovala številne javne investicije zadnjih let. Zaradi občutne rasti cen gradbenega materiala, cevi, črpalk in gradbenih del denar, ki je bil zagotovljen pred nekaj leti, danes ne zadostuje več za izvedbo prvotno načrtovanega omrežja. Težko pa je po besedah svetnika že samo ustvariti predračun, ko govorimo o dolgoročnih projektih.

»Ko smo pripravljali projekt, so bile cene povsem drugačne. Danes z istimi sredstvi preprosto ne moremo več zgraditi celotnega sistema,« pojasnjuje Lakovič.

Pred komisijo sta bili zato dve možnosti: počakati na nova finančna sredstva in z gradnjo odlašati ali pa začeti z razpoložljivim denarjem ter sistem zgraditi v krajšem obsegu. Pred približno dvema tednoma so se odločili za drugo možnost, je razkril sogovornik. To pomeni, da bo cevovod iz Zagraja pripeljan le do točke, ki jo bodo lahko dosegli z razpoložljivimi sredstvi. Za zdaj še ni dokončno določeno, kje se bo prva faza zaključila, gotovo pa voda še ne bo dosegla Križade. Kljub temu bo vodni vir občutno bližje Doberdobu kot doslej.

»Pomembno je, da bomo prišli do točke, kjer bo mogoče vodo že uporabljati. Tudi če sistem še ne bo dokončan, bomo naredili velik korak naprej, kasneje pa ga bomo z dodatnimi sredstvi nadgradili,« pravi Lakovič.