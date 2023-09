Zaradi presežka pesticidov v Sloveniji odpoklicali uvoženo črno grozdje

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zaradi presežka dveh pesticidov odpoklicala črno grozdje, ki ga je v preteklih tednih dobavljajo podjetje Geaprodukt in za katerega je verjetno, da so ga končni uporabniki že pojedli. Grozdje naj bi se znašlo tudi na jedilnikih slovenskih šolarjev, poroča spletni portal N1.

Po poročanju portala so bile presežene v grozdju dovoljene vrednosti pesticidov kaptana in propamokarba. »Artikla ne smemo uživati. Potrebno ga je vrniti prodajalcu ali zavreči v biološke odpadke. Osebe, ki so prišle v stik z okuženim živilom, naj si razkužijo roke. V primeru slabosti ali prebavnih težav naj se oglasijo pri najbližjem zdravniku,» je Geaprodukt zapisal v obvestilu, ki so ga prejeli njihovi kupci.

Grozdje naj bi prihajalo iz Strumice v Severni Makedoniji in je bilo dobavljeno med 13. in 26. septembrom, kupci pa so bili o presežku pesticidov v sadju obveščeni v četrtek. Po dosedanjih informacijah še ni jasno, komu vse so grozdje dobavili in ali so to bili tudi vrtci, šole in trgovine. So pa v podjetju poudarili, da pri odpoklicih živil, tako kot tudi sicer, postopajo v skladu z zakonodajo in zahtevami standardov kakovosti, kar pomeni, da je kakovost in ustreznost živil dodatno nadzirana s strani zunanjih institucij.

Vodja pravne službe Geaprodukta Sara Dobnikar je pojasnila, da lahko analize živil trajajo tudi po mesec dni ali več, zaradi česar se pri hitro pokvarljivem blagu v praksi dogaja, da prihaja do daljšega časovnega zamika med dobavo blaga kupcem in prejemom rezultatov analiz.