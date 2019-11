Danes dopoldne, okoli 10.50, je bil v pretepu v Ankaranu poškodovan državljan Slovenije, ki so ga zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Policisti so na kraju prijeli dva storilca, državljana Slovenije in državljana Črne gore, so sporočili s koprske policijske uprave. Do pretepa je prišlo na parkirišču za ankaransko lekarno, po poročanju Primorskih novic je eden od udeležencev imel pri sebi pištolo. Policisti in kriminalisti informacije o dogajanju še zbirajo.