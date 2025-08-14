Zaradi vročine v Sloveniji do sobote omejena hitrost vlakov

Zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v prometu so Slovenske železnice preventivno omejile hitrost vlakov na nekaterih progah. Omejitve bodo veljale od danes do sobote od 13. do 18. ure. Pričakovati je zamude, so danes sporočili iz Slovenskih železnic.

Na progah Dobova-Breg, Zidani Most-Sava, Logatec-Sežana, Divača-Koper in Sežana-Jesenice je hitrost omejena na 60 kilometrov na uro, na progi Breg-Zidani Most pa na 50 kilometrov na uro.

Najvišja dovoljena hitrost na ostalih progah je do 100 kilometrov na uro.

Potniki lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani Slovenskih železnic ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih.

»Glavni namen ukrepa je zmanjšanje bočnih pospeškov in dinamičnih sil, ki nastajajo med vožnjo vlakov, ki ob visokih temperaturah dodatno obremenjujejo tirno konstrukcijo in posledično zmanjšanje tveganja za deformacijo tira,« so pred nedavnim na Slovenskih železnicah pojasnili za zurnal24.si.