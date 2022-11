Zasegli bodali in mačeti ter nabojnik za malokalibrsko strelivo

Kriminalisti PU Koper so med hišnimi preiskavami na ljubljanskem koncu zasegli dve bodali in dve mačeti ter nabojnik za malokalibrsko strelivo z robnim vžigom nazivnega kalibra 22LR (long rifle), v katerem sta dva naboja, označena s trikotnikom in črko V. Preiskave so opravili na domovih osumljencev velikih vlomnih tatvin, ki so bile storjene na območju Policijske uprave Koper. Celotna preiskava še vedno poteka.