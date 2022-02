Zaslužni za Narodni dom, Bazovico in obe Gorici

Predsedniška palača v Ljubljani bo v četrtek, 24. februarja, prizorišče edinstvenega dogodka z velikim simbolnim nabojem. Predsednik Borut Pahor bo z zlatim redom za zasluge odlikoval slovensko senatorko Tatjano Rojc, s srebrnim redom za zasluge pa predsednika manjšinskih krovnih organizacij SKGZ in SSO - Ksenijo Dobrila in Walterja Bandlja - ter tržaškega župana Roberta Dipiazzo. Osnovna utemeljitev je enaka za vse štiri odlikovance in sicer »za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski narodni skupnosti v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti v Bazovici ter v Gorici in Novi Gorici«.

Predsednikovi ukazi o podelitvi odlikovanj so bili lanskega decembra objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Pahor bo ob drugi priložnosti z isto utemeljitvijo z zlatim redom za zasluge odlikoval še predsednika FJK Massimilana Fedrigo, ki zaradi drugih vnaprej dogovorjenih obveznosti ne more v četrtek v Ljubljano.

Posamezne utemeljitve odlikovanj bodo objavljene na predvečer podelitve, že iz Pahorjeve uredbe v Uradnem listu se da jasno razbrati, da so priznanja vezana predvsem na Narodni dom in posledično na poklon dveh predsednikov bazoviškim junakom in žrtvam fojb. V sklopu slovensko-italijanskega sodelovanja igra posebno mesto tudi skupna Evropska prestolnica kulture 2025 Nove Gorice in Gorice, katere Pahor in Sergio Mattarella sta velika podpornika.