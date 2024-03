Zastopniki VZPI-ANPI pokazali hrbet senatorju Menii

Tržaški senator Bratov Italije Roberto Menia je v teh dneh v središču medijske pozornosti. Včeraj je v senatu očital francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu »ženstveno obnašanje« (njegove besede so obsodili tudi zastopniki desnice), v Jesolu v Venetu pa se še niso polegle polemike o nedavni prireditvi ob dnevu italijanske državne enotnosti, ko so mu zastopniki tamkajšnje VZPI-ANPI pokazali hrbet, ko je stopil na govorniški oder.

Pokrajinsko vodstvo VZPI-ANPI iz Benetk je med parlamentarno obravnavo predloga za odvzem odlikovanja Titu spet zahtevalo, naj občina Jesolo odvzame častno meščanstvo Benitu Mussoliniju. Župan Christofer de Zotti, ki vodi desno občinsko upravo, je že pred časom dejal in znova ponovil, da je treba podelitev častnega občinskega naziva duceju uokviriti v tedanja zgodovinska dogajanja ter dodal, da je fašizem naredil tudi dobre stvari. Pokrajinska predsednica VZPI-ANP Maria Cristina Paoletti mu je odgovorila, da eno so npr. stavbe, ki so jih zgradili v času fašizma, drugo pa je Mussolini.

Predstavniki VZPI-ANPI svoje protestno gesto utemeljujejo z dejstvom, da Menie ni bilo med napovedanimi govorniki na praznični prireditvi in da senator stranke Giorgie Meloni tudi ni ravno primerna osebnost, ki bi govorila o pomenu državne enotnosti.

Menia je ostro ožigosal zadržanje zastopnikov VZPI-ANPI in ga ocenil za nespoštljivo do italijanske zastave ter do šolarjev in dijakov, ki so se udeležili občinske prireditve.