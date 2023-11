Zastrupili sta se z ogljikovim monoksidom

V Codroipu sta se včeraj zvečer na domu dve ženski zastrupili z ogljikovim monoksidom. Na interventno telefonsko številko za klice v sili 112 je poklical njun sorodnik. Posredovali so reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores, ki razpolagajo tudi z napravo za merjenje prisotnosti strupenih plinov. Senzor je ob vstopu v stanovanje zaznal prekomerne koncentracije ogljikovega monoksida, pri čemer so reševalci poklicali na pomoč še gasilce. Ženski so prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo.