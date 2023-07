Iz neznanega razloga je danes 60-letnik iz kraja San Giorgio di Nogaro z avtomobilom v bližini Gonarsa zavozil s ceste, pri čemer ga je vrglo iz vozila. Na pomoč so mu takoj priskočili očividci, ki jim je zdravstveno osebje po telefonu dajalo navodila za oživljanje. Ob prihodu zdravstvenikov, ki so na kraj nesreče prileteli s helikopterjem, pa je bil moški že mrtev, tako da so lahko le potrdili njegovo smrt