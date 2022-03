Zbiranje pomoči za prizadete v vojni v Ukrajini

Kdor želi finančno prispevati za človekoljubno pomoč beguncem in osebam, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini, to lahko stori tudi s pošiljanjem sms sporočil in telefonskimi klici. Italijanski Rdeči križ, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce in Sklad Združenih narodov za otroke Unicef so namreč uvedli solidarnostno telefonsko številko 45525, s klicem oz. sms sporočilom na katero je mogoče nakazati določeno vsoto denarja – od dveh do petih oz. desetih evrov. S tem denarjem, zagotavljajo pobudniki, bo mogoče ukrajinskim družinam in otrokom nuditi zaščito, zatočišča, odeje, zdravstveno oskrbo, pitno vodo, pripomočke za osebno nego in psihološko pomoč. Druge oblike doniranja so tudi možne, informacije so na voljo na spletnih straneh www.cri.it, www.unhcr.org in www.unicef.it.

V tržaški škofiji je stekla tudi denarna nabirka za nakup hrane, pripomočkov za osebno nego in zdravil, pa tudi pitne vode ter drugega materiala. Denar bo šel pastoralnim in človekoljubnim ustanovam ukrajinskih Cerkva. Na pepelnično sredo pa bodo po župnijah, verskih skupnostih ter drugih združenjih in gibanjih nabirali sredstva, ki jih bo potem mogoče nakazati na tekoči račun Etične banke z nazivom Fondazione diocesana Caritas Trieste, IBAN: IT 20 J 05018 02200 000017106584 z obrazložitvijo Pro Ucraina (za Ukrajino).

V sredo bodo pomoč zbirali tudi na sedežu Odbora za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci v Ul. Valdirivo 15 v Trstu od 18. do 20. ure. Zbirali bodo samo otroška oblačila in otroško hrano, ki ji ne poteče rok trajanja.

V četrtek od 17. do 20. ure bodo pomoč zbirali v Domu Brdina na Opčinah: zbirali bodo topla oblačila (predvsem za ženske in otroke), odeje in drugo posteljnino ter hrano, ki ji ne poteče rok trajanja. Zbrano pomoč bodo izročili tržaški Karitas, ki pripravlja tovorni konvoj za begunce, ki se nahajajo v Moldaviji.

Kot je bilo zaslediti na Facebooku, pomoč zbirajo tudi na Fernetičih v uradih špediterskega podjetja Alfa Spedizioni na tovornem postajališču (drugo nadstropje) vsak dan med 8. in 19. uro do prihodnje srede. Zbirajo sanitetni material za zdravljenje ran, otroške plenice, ženske vložke, toaletni papir, papirnate krožnike in pribor za enkratno uporabo, razne konzerve, vodo, sadne sokove, hrano za hitro pripravo v topli vodi, topla oblačila za odrasle in otroke (tudi nogavice) in odeje.

Za zbiranje pomoči so se odločili tudi na Univerzi v Novi Gorici: do petka bodo v študentski eksperimentalni sobi v Ajdovščini (drugo nadstropje) zbirali zdravila, komplete za prvo pomoč in drugi sanitetni material, higienske pripomočke in sredstva, živila v pločevinkah ali taka živila, ki jim ne poteče rok trajanja, svetilke in baterije. Vse informacije so na spletni strani www.ung.si.