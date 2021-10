»Zdravstveni delavci kot Josef Mengele«

Večje število lažnih profilov je sinoči napadlo Facebook stran zdravstvenega podjetja ASUGI. Nameravali so ustvariti zmedo in objavljati lažne novice v komentarjih pod dvema objavama o cepilni kampanji, so sporočili iz zdravstvenega podjetja. Stoterico lažnih profilov so upravitelji strani blokirali, njihov seznam pa bodo oddali varnostnim organom in policiji za računalniški kriminal.

V več kot 500 komentarjih so lažni profili med drugim v svojih blodnjah primerjali zdravstvene delavce nacističnemu kriminalcu Josefu Mengeleju, omenjali so tudi svetovno teorijo zarote ali sistematični genocid. Upravitelji so profile prijavili tudi upraviteljem Facebooka.

Napadi so se nadaljevali tudi ponoči in zjutraj, vendar brezuspešno, ker so upravitelji odstranili možnost komentiranja. Facebookova stran zdravstvenega podjetja Asugi, kljub napadu deluje, sicer za zdaj brez možnosti komentiranja.