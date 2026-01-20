Zdravstveni kartoni bodo jutri zvečer nedosegljivi

V sklopu ojačenja digitalne infrastrukture deželnega zdravstvenega sistema bo podjetje za deželno digitalno infrastrukturo Insiel jutri zvečer selilo podatkovne baze zdravstvenih kartonov na nove strežnike. Ti, obljubljajo pri Insielu, bodo zagotovili varnejše in hitrejše delovanje digitalnih zdravstvenih kartonov.

Zaradi selitve podatkov bodo zdravstveni kartoni prebivalcev FJK nedosegljivi jutri zvečer med 20. in 22. uro. V četrtek pa bodo deželni tehniki preverjali delovanje novih strežnikov, lahko bo torej prišlo še do kakšne nevšečnosti.