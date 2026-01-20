VREME
Zdravstveni kartoni bodo jutri zvečer nedosegljivi

Deželno podjetje za digitalno infrastrukturo Insiel bo jutri med 20. in 22. uro opravljalo vzdrževalna dela na strežnikih

20. jan. 2026
    Zdravstveni kartoni bodo jutri zvečer nedosegljivi
    Zajem zaslona spletnega portala Sesamo
V sklopu ojačenja digitalne infrastrukture deželnega zdravstvenega sistema bo podjetje za deželno digitalno infrastrukturo Insiel jutri zvečer selilo podatkovne baze zdravstvenih kartonov na nove strežnike. Ti, obljubljajo pri Insielu, bodo zagotovili varnejše in hitrejše delovanje digitalnih zdravstvenih kartonov.

Zaradi selitve podatkov bodo zdravstveni kartoni prebivalcev FJK nedosegljivi jutri zvečer med 20. in 22. uro. V četrtek pa bodo deželni tehniki preverjali delovanje novih strežnikov, lahko bo torej prišlo še do kakšne nevšečnosti.

