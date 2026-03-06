Na Pordenonskem odkrili 32 neprijavljenih delavcev

Finančna policija je na Pordenonskem odkrila 32 neprijavljenih delavcev, od katerih jih je osem delalo kar na črno, preostalih 24 pa brez predvidenih jamstev glede plače, prispevkov za pokojnino in oskrbe. Omenjene osebe so delale za osem podjetij, ki so jim finančni policisti izstavili visoke kazni, poleg tega so za pet od omenjenih podjetij na območno direkcijo inšpektorata za delo naslovili predlog, da se jim prekine dejavnost, ker so pri njih tovrstni delavci predstavljali več kot deset odstotkov ostalega redno zaposlenega osebja.

Drugače so v okviru preiskave tudi ugotovili, da podjetja v nekaterih primerih niso poskrbela za davčne odtegljaje pri dejansko izplačani plači, kar znaša vsoto, višjo od 10.000 evrov. V drugih primerih so delavce plačali na način, ki je v nasprotju z veljavnimi določili o sledljivosti.