Pri ZSKD pet mest za civilno službo

Zveza slovenskih kulturnih društev razpisuje pet mest za splošno civilno službo za mlade od 18. do 28. leta. Na voljo so tri mesta v Trstu ter po eno mesto v Gorici in Čedadu. Prijave so možne do 8. aprila 2026 (do 14. ure). Civilna služba je priložnost, ki jo italijanska država ponuja mladim med 18. in 28. letom starosti, da eno leto (12 mesecev) svojega življenja namenijo služenju, za katero je predvideno mesečno nadomestilo. ZSKD jo ponuja kot članica združenja Arci Servizio Civile, pri čemer je letos na razpis prijavila projekt Intrecci-Prepletanja, ki ponuja kulturne vsebine.

Mladi se lahko tako bistveno približajo društveni realnosti Slovencev v Italiji in odkrivajo delovanje več slovenskih kulturnih ustanov. Začetek opravljanja civilne službe je predviden septembra 2026. Prostovoljci morajo opraviti 1145 ur v teku 12 mesecev, kar pomeni približno pet ur na dan, na voljo imajo tudi 20 dni dopusta, za kar prejmejo mesečno nadomestilo približno 500 evrov. Razpis ni namenjen le italijanskim državljanom, saj je pogoj stalno prebivališče v državah EU.

Prijava poteka preko spleta, za kar je potrebna digitalna identiteta oz. SPID koda, ki se jo lahko pridobi preko spletnih ponudnikov ali pošte oz. z elektronsko osebno izkaznico.