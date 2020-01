Zelena luč za brexit: nekateri jokali, drugi nazdravljali

Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Bruslju po čustveni in na trenutke burni razpravi potrdil sporazum o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz EU. Pred glasovanjem o zgodovinski odločitvi so v razpravi odmevali izrazi žalosti ter zagotovila, da bodo pogrešali Britance in da bodo ostali dobri prijatelji. Evropski poslanci so sporazum potrdili s 621 glasovi, 49 jih je bilo proti, 13 pa je bilo vzdržanih. Po glasovanju so zapeli staro škotsko pesem slovesa Auld Lang Syne.

To je skoraj zadnje dejanje pred brexitom, ki se bo zgodil v petek opolnoči. Sporazum morajo namreč potrditi še članice unije s kvalificirano večino.

»Le v agoniji slovesa se zavemo globine ljubezni,« je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v razpravi citirala angleško pisateljico George Eliot. »Vedno vas bomo imeli radi. Ne bomo daleč. Naj živi Evropa,« je še izpostavila.