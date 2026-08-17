Zelena luč za izgradnjo nove fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem je v petek prejela obvestilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove fakultete za vede o zdravju na območju ob Splošni bolnišnici Izola. Kot so sporočili z univerze, se bodo tako lahko kmalu začela gradbena dela, vselitev v novo stavbo pa je predvidena v letu 2030.

Gradnja novih prostorov fakultete za vede o zdravju, ki med drugim izvaja študijski program Zdravstvena nega, je zeleno luč dobila leta 2024. Razlog za gradnjo novega objekta ob SB Izola je bila prostorska stiska, pa tudi želja po uvedbi novega študijskega programa medicine. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) je primorski univerzi maja letos sicer zavrnila akreditacijo za študij medicine, a je vodstvo univerze napovedalo vnovično vložitev vloge, nadaljuje pa se tudi projekt gradnje novih fakultetnih prostorov.

Nov mejnik v projektu je pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. »Izvajalec za izkop gradbene jame je že izbran, pogodba z gradbenimi nadzorniki, družbo PRIMVIS, vodenje investicij, inženiring in svetovanje iz Nove Gorice ter DRI - Družbo za razvoj infrastrukture iz Ljubljane, pa že podpisana,» so sporočili z Univerze na Primorskem.

Kot so še dodali, so gradbena dela razdeljena v dve fazi. V prvi fazi bo izkopana in utrjena gradbena jama, v drugi fazi pa bo potekala sama gradnja objekta.

Zemljišča za gradnjo je leta 2024 s pogodbo o brezplačni odsvojitvi državnih nepremičnin v last univerze zagotovila država. Zgradili naj bi večnadstropno stavbo s približno 6000 kvadratnimi metri površin, projekt v okvirni ocenjeni vrednosti okoli 18 milijonov evrov bo financiran s proračunskimi in evropskimi sredstvi ter lastnimi viri Univerze na Primorskem. Vselitev je predvidena v letu 2030.