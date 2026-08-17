Geometrično središče občine nova turistična točka

V ilirskobistriški občini upajo, da bodo ustvarili novo turistično točko, poročajo Primorske novice. Nad vasjo Jasen, natančneje za hribom Ahec, se namreč nahaja geometrično središče občine.

Težiščna točka, če si občino predstavljamo kot lik, se nahaja sredi gozda, na lahko dostopnem kraju iz ceste proti Sviščakom in v bližini pohodne poti med Ahcem in Kozlekom. »Priložnost, da tam uredimo turistično točko z obeležjem in interpretacijsko tablo, ki bo tako domačinom kot izletnikom od drugod predstavila osnovne geografske značilnosti celotne občine, se je ponujala sama od sebe,« so zapisali na občinski spletni strani.

V minulem mesecu so na točko, kjer je geometrično središče, postavili kamnito skulpturo v obliki tlorisa občine Ilirska Bistrica (na fotografiji) z označenimi smermi neba in tablicami, ki prikazujejo glavne znamenitosti občine. Smerokazi do nove turistične točke še niso postavljeni, bodo pa v kratkem, ko bo tudi slovesno odprtje.