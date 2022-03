»Zelo smo zaskrbljeni, posledice so nepojmljive«

Generalni sekretar Srednjeevropske pobude (SEP), Tržačan Roberto Antonione, ne skriva svoje zaskrbljenosti glede vojnega dogajanja v Ukrajini, ki je, skupaj z Belorusijo, tudi članica te skupnosti, pri čemer se pripravljajo tudi sankcije proti Belorusiji zaradi njene vloge pri ruskem napadu. Ukrajina je po njegovih besedah precej napredovala na področju razvijanja pravne države in demokracije, zdaj pa so projekti, ki jih na tem področju razvijajo, pod vprašajem.

Kako sledite razvoju dogodkov v zvezi z vojno v Ukrajini?

Na žalost z veliko zaskrbljenostjo, tako kot ves civilizirani svet, ker gre za stvar, o kateri nihče dandanes ni mogel nikoli misliti in je ne bi hoteli videti nikjer po svetu, še najmanj blizu nas. In, kar zadeva Srednjeevropsko pobudo, še najmanj znotraj ene od naših držav članic, pri čemer je delno soudeležena še druga naša članica.

Z institucionalnega vidika smo takoj, z majhno gesto solidarnosti, na sedežu sekretariata izobesili ukrajinsko zastavo, prav zato, da bi pokazali, da smo pozorni do te drame. Na operativni ravni pripravljamo zdaj projekt pomoči, s tem da sredstva, ki jih po navadi namenjamo sodelovanju med članicami, namenimo mednarodnim organizacijam, kot so Visoki komisariat Združenih narodov za begunce Unhcr, Rdeči križ in sklad ZN za mladino Unicef, ki materialno pomagajo prizadetim prebivalcem.

Potem je tu politični problem, s katerim se ukvarja trenutno bolgarsko predsedstvo SEP in je povezan z dejstvom, da je do napada na suverenost in neodvisnost Ukrajine prišlo nekako tudi s, če ne drugega pasivnim, sodelovanjem Belorusije. To pa se seveda bije tudi z našimi institucionalnimi pravili. Zato Bolgarija pripravlja ukrep, ki ga bo predložila drugim članicam in zadeva sankcijo. Videli bomo, katera bo, predstavljam pa si, da bo šlo za suspenz Belorusije.

Kakšno težo in pomen ima Ukrajina v SEP, kateri projekti so v teku?

SEP je organizacija, katere cilj je integrirati države v Evropsko unijo in zaradi tega je Ukrajina tako zainteresirana za našo organizacijo. Z Ukrajino delamo na vseh projektih, ki so povezani s tem njihovim ciljem, se pravi pri implementaciji cele vrste stvari na področju npr. pravne države ali elementov reforme družbeno-gospodarskega sistema. Gre za dejavnosti, ki so v funkciji njihove želje, da se čim prej pridružijo Evropski uniji.