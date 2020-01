Želvak, ki je rešil svojo vrsto pred izumrtjem, se bo »upokojil«

Galapaški želvak velikan Diego, ki je svojo vrsto skoraj sam rešil pred izumrtjem, se pri 100 letih vrača nazaj v divjino na otok Espanola, od koder izvira. Več kot 800 želv od zdajšnjih 2000 njegove vrste, ki trenutno živijo na Espanoli, je njegovih potomk. Na galapaškem otoku Santa Cruz uspešno zaključujejo program reprodukcije, pri katerem je sodelovalo 15 želv velikank, med njimi tudi Diego, ki se bo tako z ostalimi vred »upokojil« in se vrnil v divjino na otoku Espanola, od koder so ga odvzeli v prvi polovici prejšnjega stoletja. Daleč od svojega otoka je preživel skoraj 80 let. Pred približno 50 leti je bilo na Espanoli le 12 samic in dva samca te želve, vrste Chelonoidis hoodensis, med nimi Diego. Zdaj jih je okrog 2000, od katerih je približno 40 odstotkov Diegovih potomcev. Program reprodukcije se je tako zaključil, saj strokovnjaki menijo, da lahko same rastejo, se razmnožujejo in razvijajo svoje naravno življenje.