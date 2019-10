Zgodovina je lahko tudi strup

Zgodovina v majhnih dozah je lahko zdravilna, v prevelikih pa pomeni lahko tudi strup, pravi novi slovenski veleposlanik v Italiji Tomaž Kunstelj v ekskluzivnem intervjuju, ki bo v nedeljo objavljen v Primorskem dnevniku. V dolgem pogovoru z izkušenim diplomatom teče beseda o aktualnih odnosih med Italijo in Slovenijo, mešanih patruljah na meji ter tudi o grožnjah nekaterih v Rimu in Furlaniji Julijski krajini, ki bi radi med Italijo in Slovenijo spet vzpostavili mejo ali celo fizične pregrade ter ovire.

Kunstelj se je med nedavno predajo poverilnih pisem z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, ob navzočnosti novega zunanjega ministra Luigia Di Maia, pogovarjal tudi o položaju slovenske manjšine v Italiji. Slovenijo precej skrbi zmanjšanje števila parlamentarcev (poslanska zbornica bo o tem dokončno odločala v torek), ki bi znalo usodno vplivati na manjšino in na njenega predstavnika ali predstavnice v italijanskem parlamentu. 57-letni Kunstelj, ki je bil do sedaj veleposlanik pri Sv. Sedežu, je v Rimu nadomestil Bogdana Benka, ki se je upokojil.