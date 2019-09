Zgodovini je današnji datum posebej všeč

Zdi se, kot da je zgodovini današnji datum posebej všeč. A po 29. septembru radi pograbijo tudi italijanska politika, slovenska književnost, svetovni šport, popularna kultura in še mnogi drugi. Seznam dogodkov, rojstev in smrti, ki nosijo oznako 29. september, je namreč zajeten.

Leta 1758 se je na ta dan rodil britanski admiral Horatio Nelson, ki je leta 1805 v bitki pri Trafalgarju porazil Napoleonovo in špansko mornarico in bil pri tem smrtno ranjen, kar ga je neizbrisno vklesalo v evropsko zgodovino.

A 29. september se kot pomemben datum bistveno pogosteje pojavlja v 20. stoletju. Leta 1901 se je na ta dan rodil italijanski fizik in prejemnik Nobelove nagrade Enrico Fermi, leto pozneje pa je umrl francoski pisatelj Emile Zola.

Leta 1928 se je 29. septembra v Šentjuriju pri Mirni Peči rodil slovenski pesnik Tone Pavček, natanko leto kasneje pa v Mariboru njegov kolega Janez Menart. Oba sta bila med avtorji prelomne pesniške zbirke Pesmi štirih s Cirilom Zlobcem in Kajetanom Kovičem. A 29. september je tudi dan, ki je slovenskemu narodu večno vzel pesnika Mateja Bora (psevdonim Vladimirja Pavšiča), psihologa Antona Trstenjaka in harmonikarja Lojzeta Slaka, in sicer v letih 1993, 1996 in 2011.