Zgodovinski mejnik za manjšino

Svet žal ne gre v pravo smer, odprava meje med Hrvaško in Slovenijo pa predstavlja zgodovinski mejnik za Italijane v Istri in na Reki, enoglasno ugotavljata poslanca italijanske narodnosti v Ljubljani in Zagrebu. V novoletnih poslanicah, ki ju je predvajal Radio Koper-Capodistria, Felice Žiža in Furio Radin ugotavljata, da je bilo leto 2022 zelo zahtevno in težko leto tako zaradi posledic pandemije, kot zaradi vojne v Ukrajini, kar se je odražalo tudi v življenju italijanske manjšine. Padec meje v Istri pa vliva veliko upanje, saj italijansko narodno skupnost po več kot tridesetih letih ne deli več državna meja na Dragonji, menita poslanca.

Žižo medtem v novem letu čaka politično še kar zahtevna naloga, saj naj bi v kratkem skupaj z madžarskim kolegom Ferencem Horvàthom podpisal dogovor s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom. Poslanca narodnih skupnosti za razliko od časa izpred volitev v Državnem zboru nista več odločilna za preživetje vlade, zato bo dogovor z Golobom morda politično manj »težak«, poroča Delo.

Predvsem v obdobju vlade Janeza Janše so nekateri glasno očitali Horvàthu in Žiži politično trgovanje z desnico na oblasti, kar sta poslanca zanikala, češ da sta vedno glasovala po vesti in predvsem v korist interesov Madžarov in Italijanov. Njun glas bi lahko postal politično pomemben v primeru težav in razhajanj v Golobovi levosredinski koaliciji.