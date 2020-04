Zgodovinski trenutek, ki prinaša negotovost

Javna agencija Spirit Slovenija je včeraj sporočila, da je devetnajst slovenskih podjetij uvrstila med ambasadorje nacionalne kampanje za promocijo slovenskega investicijskega in poslovnega okolja, ki jo agencija vodi pod geslom »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, in sicer zaradi njihovih prebojnih rešitev, ki izkazujejo prednosti slovenskega gospodarstva. Podjetja so Akrapović, Alpina, AquafilSLO, Ekoart hiše, Elan, Equa, Hooray Studios, Ljubljanske mlekarne, Lotrič meroslovje, Luka Koper, Lumar IG, Mywater, Nordijski center Planica, Panorganix, Paradajz, Pipistrel, Plastika Skaza, SWARCO LEA in SETCCE.Na spisku je torej tudi podjetje AquafilSLO, naslednik Julona, ki proizvaja surovine za tekstilno industrijo. Generalni direktor in član uprave Edi Kraus, nekdanji tržaški občinski odbornik za gospodarski razvoj, ima vpogled v slovensko in italijansko stvarnost (slovensko podjetje sodi v istoimensko skupino s sedežem Italiji). Z njim smo se pogovorili o tem posebno zapletenem gospodarskem trenutku.

Pri agenciji Spirit napovedujejo, da bodo novi ambasadorji vključeni v poslovne dogodke za promocijo slovenskega gospodarstva. Zdaj pa preživljamo čisto poseben trenutek: kakšno je stanje v slovenskem gospodarstvu?

To bi težko ocenil, nedvomno se vsi soočamo z veliko krizo, ki je prizadela vse sektorje. Mi sicer do danes še nismo zaustavili proizvodnje, ta se nadaljuje, čeprav s 60-odstotno kapaciteto. Pripravljeni smo, da takoj servisiramo vse svoje stranke, ko se bo trg odprl.

Podjetja so pod udarom. V Italiji so gostinci, trgovci in še nekateri razočarani nad odločitvijo vlade, da bodo morali mirovati še nekaj tednov oz. kar cel mesec.

Pri tem lahko govorim tudi v imenu naše potovalne agencije Aurora Viaggi, ki se sooča z istim problemom. Turizem in vse dejavnosti, ki so z njim povezane (hotelirstvo, restavracije, bari), bodo pod najhujšim udarom. To je po mojem mnenju zgodovinski trenutek, ki prinaša ogromno negotovosti za veliko število podjetij. Tudi zato, ker gre večinoma za mikro ali mala podjetja (srednje velikih je zelo malo) in precej jih je tudi podkapitaliziranih. Prihajamo namreč iz desetletne krize, ki se je začela leta 2008 in ravno ko se je slika začela nekoliko izboljševati, imamo novo krizo. Ob vsem tem je v Italiji tudi precejšen davčni pritisk.Skratka, če bi vse startalo 1. junija ali pa petnajst dni prej, ne bi bilo velike razlike: smo v velikanskih težavah.