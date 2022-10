»Živeli italijanska Istra in Dalmacija«

Novi italijanski zunanji minister Antonio Tajani (Naprej, Italija) bo ostal zapisan v obmejnem okolju, in ne samo, po besedah, ki jih je ob dnevu spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre izrekel 10. februarja 2019 na spominski prireditvi na bazovskem šohtu. Svoj govor je kot predsednik evropskega parlamenta končal z vzklikom »Živela italijanska Istra, živela italijanska Dalmacija«. Njegove besede so povzročile pravi politični in diplomatski vihar, škandal brez primere, ter ostre odzive v Sloveniji in Hrvaški. Novi vodja italijanske diplomacije se je nato javno opravičil, madež pa ostane.

Za odnose s parlamentom bo v novi vladi Giorgie Meloni skrbel Luca Ciriani, politik iz Pordenona in vidni predstavnik Bratov Italije. V preteklosti je izrazil velike pomisleke nad vrnitvijo tržaškega Narodnega doma Slovencem. Ciriani je v pretekli zakonodajni dobi vložil zakonski predlog, s katerim je želel spremeniti člen kazenskega zakonika o propagandi in napeljevanju k zločinu na podlagi rasne, etnične in verske diskriminacije. V odstavek o kaznovanju zanikovalcev Holokavsta, genocidov in zločinov proti človeštvu bi vrinili še »poboje v fojbah«.

Minister za dežele je ligaš, senator Roberto Calderoli. Kot izvedenec za volilne zakonodaje ni kazal razumevanja za olajšano izvolitev parlamentarcev slovenske narodnosti, kaj šele za zajamčeno parlamentarno predstavništvo manjšine.