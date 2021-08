ZKB mladi prireja izlete s kolesom

Skupina ZKB Mladi, v sodelovanju z lokalnimi društvi, prireja v septembru dva izleta s kolesi in e-kolesi. Prvi izlet bo na sporedu 4. septembra, udeleženci bodo kolesarili o poti Burje. Ta se od Sesljana spusti po Žajbljevi poti do trga Unità in se nato nadaljuje po stezi Cottur do Doline Glinščice. V Boljuncu je na programu ogled kleti družine Parovel in si pokušnja lokalnih dobrot. Prijaviti se je na tej povezavi do jutri. V soboto 11. septembra pa se bodo kolesarji iz Gorice odpravili proti Kalvariji, kjer bodo prisluhnili drobcem zgodovine. Nato se bodo napotili do vinske kleti družine Podveršič. Tura se bo nadaljevala proti gradu Spessa, Villi Russiz, mimo Subide vse do parka Bosco Plessiva, kjer si bodo izletniki privoščili kratek oddih in prigrizek. Prijave zbirajo tukaj do 8. septembra. Udeležba je brezplačna, za najem električnih koles poskrbijo organizatorji. V primeru slabega vremena izleti odpadejo