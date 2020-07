Zlomil nos 72-letniku, ki ga je pozval, naj si nadene masko

V bližini Dubrovnika je pred supermarketom Lidl tridesetletnik obračunal z dvainsedemdesetletnikom, ki ga je v trgovini pozval, naj si nadene zaščitno masko. Napadel ga je in mu s pestjo zlomil nos.

Tridesetletnik je v trgovini nosil masko na roki, dvainsedemdesetletnik ga je zato pozval, naj si jo raje nadene na obraz, poroča časopis La voce del popolo. Ko sta zaključila z nakupovanjem in plačala račun, sta se znašla na dvorišču pred trgovino, kjer mu je dvaintridesetletnik najprej le grozil, naposled pa ga je še fizično napadel in mu s pestjo zlomil nos. Očividci so povedali, da je bil nasilni mladostnik v trgovini s sestro, sicer osebo s posebnimi potrebami, po drugi strani pa da je bil dvainsedemdesetletnik tudi posebno »vztrajen«. Poletna vročina pa je očitno odigrala svojo vlogo.